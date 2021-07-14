В Петербурге проверяют информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса"

В Петербурге разбираются, был подпольный концерт "Алисы" или нет. Поводом стал сюжет на местном канале, где утверждают, что группа провела выступление на киностудии "Лендок". Якобы с властями мероприятие никто не согласовывал.

Концерт проходил в условиях строгой конспирации. Зрителям нельзя было пользоваться телефонами и выходить на улицу. О площадке гости тоже ничего не знали. В назначенное место их должны были привести с набережной Фонтанки.

Зато известна цена билета – пять тысяч рублей и никаких прививок и ПЦР-тестов. Всю информацию размещали в соцсетях в группе с названием "Подвалы".

"Алиса" уже отреагировала. Представитель группы заявил, что это "невыносимый театр абсурда". А словом концерт назвали съемки для ютуб-канала, в которых участвовало всего 60 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.