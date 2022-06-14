Выставка "Точки зрения" продолжила работу в музее Русского импрессионизма

В музее Русского импрессионизма проходит выставка "Точки зрения". Там показывают образы и костюмы Федора Шаляпина. Знаменитость представляют не только как певца, но и как художника.

Например, можно увидеть скульптуру из гипса, которую изваял сам артист. А еще посмотреть на Шаляпина в образе Ивана Грозного и Бориса Годунова. Из интерактива – три локации, где можно услышать легендарный голос. Есть и тактильная модель его портрета.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.