Зрителям Москвы онлайн показали крупнейший киносклад костюма и реквизита

Зрители Москвы онлайн получили уникальную возможность попасть на "чердак нации". Так неофициально называют центр костюма и реквизита "Жар-птица" на Рязанском проспекте. Это крупнейший киносклад в Европе: его площадь в скором времени достигнет девяти тысяч квадратных метров.

Коллекция центра насчитывает около пяти миллионов различных предметов – от домашней утвари и одежды разных эпох до мебели и декораций. Только за прошлый год костюмами и реквизитом киносклада воспользовались 382 проекта.

Откуда вещи попадают на склад? Как их хранят и реставрируют? Какие необычные предметы здесь можно найти? Кто и для чего использует костюмы и реквизит? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.