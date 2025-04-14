14 апреля, 14:20События
Зрителям Москвы онлайн показали крупнейший киносклад костюма и реквизита
Зрители Москвы онлайн получили уникальную возможность попасть на "чердак нации". Так неофициально называют центр костюма и реквизита "Жар-птица" на Рязанском проспекте. Это крупнейший киносклад в Европе: его площадь в скором времени достигнет девяти тысяч квадратных метров.
Коллекция центра насчитывает около пяти миллионов различных предметов – от домашней утвари и одежды разных эпох до мебели и декораций. Только за прошлый год костюмами и реквизитом киносклада воспользовались 382 проекта.
Откуда вещи попадают на склад? Как их хранят и реставрируют? Какие необычные предметы здесь можно найти? Кто и для чего использует костюмы и реквизит? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.
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