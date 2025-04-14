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14 апреля, 14:20

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Зрителям Москвы онлайн показали крупнейший киносклад костюма и реквизита

Зрителям Москвы онлайн показали крупнейший киносклад костюма и реквизита

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Зрители Москвы онлайн получили уникальную возможность попасть на "чердак нации". Так неофициально называют центр костюма и реквизита "Жар-птица" на Рязанском проспекте. Это крупнейший киносклад в Европе: его площадь в скором времени достигнет девяти тысяч квадратных метров.

Коллекция центра насчитывает около пяти миллионов различных предметов – от домашней утвари и одежды разных эпох до мебели и декораций. Только за прошлый год костюмами и реквизитом киносклада воспользовались 382 проекта.

Откуда вещи попадают на склад? Как их хранят и реставрируют? Какие необычные предметы здесь можно найти? Кто и для чего использует костюмы и реквизит? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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