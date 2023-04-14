В России выйдет драма "Звезды в полдень" на этой неделе

На этой неделе состоится премьера остросюжетной драмы "Звезды в полдень". Это один из фильмов, который уже получил гран-при жюри Каннского фестиваля.

Главную роль исполнила актриса Маргарет Куэлли. Ее героиня – американская журналистка, которая влюбилась в британского бизнесмена. Пара вынуждена бежать из страны, так как их преследует ЦРУ. Агенты хотят, чтобы девушка сдала своего возлюбленного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.