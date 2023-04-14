Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Культура

В России выйдет драма "Звезды в полдень" на этой неделе

В России выйдет драма "Звезды в полдень" на этой неделе

На Каннском кинофестивале покажут новые фильмы Уэса Андерсона и Мартина Скорсезе

"The City": в российский прокат выйдет драма "Звезды в полдень".

"Мой район": "Московское долголетие". Театр. Замоскворечье

"Тайны нашей эстрады": как братья Покрасс создавали первые марши Страны Советов

"Тайны кино": Александра Пахмутова и Николай Добронравов

"Звезды советского экрана": "Мужики"

Британский сериал "Смерть и соловьи" вышел на стриминговых площадках

Книги о "Гарри Поттере" решили экранизировать в виде сериала

Актрисы обвинили Депардье в сексуальных домогательствах

На этой неделе состоится премьера остросюжетной драмы "Звезды в полдень". Это один из фильмов, который уже получил гран-при жюри Каннского фестиваля.

Главную роль исполнила актриса Маргарет Куэлли. Ее героиня – американская журналистка, которая влюбилась в британского бизнесмена. Пара вынуждена бежать из страны, так как их преследует ЦРУ. Агенты хотят, чтобы девушка сдала своего возлюбленного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика