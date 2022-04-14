Полотна Третьяковской галереи и ГМИИ имени Пушкина доставлены в Москву

В Россию возвращают предметы искусства, которые на момент введения санкций оказались за границей. С партией картин возникли проблемы на таможне. Европейцы долго выясняли, распространяются ли на них ограничения.

В итоге музеи все же дождались экспонатов. Полотна Третьяковской галереи и Музея имени Пушкина доставили в Москву.

О том, какие произведения искусства до сих пор остаются за границей, – в эфире телеканала Москва 24.