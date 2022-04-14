В Москве прошла премьера фильма "Первый Оскар"

В кинотеатре "Художественный" прошла премьера фильма "Первый Оскар". Это история о подвиге советских операторов в 1941 году во время битвы за Москву.

Тогда они отказались уезжать в эвакуацию и сняли уникальные кадры разгрома немецких войск. В 1943 году за это им была присуждена престижнейшая кинопремия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.