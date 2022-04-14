Московская музейная неделя завершится в Москве 17 апреля

В столице до 17 апреля проходит Московская музейная неделя. В рамках акции можно бесплатно посетить музеи и выставочные залы. Для этого нужно заранее оформить электронный входной билет на официальном сайте музея или на портале mos.ru.

14 апреля можно отправиться в музей Высоцкого или Есенина или провести день в усадьбе "Кусково". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.