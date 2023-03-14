В российский прокат выйдет фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

На этой неделе состоится премьера российского фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Картина рассказывает о реальном событии, которое произошло в 2019 году и едва не стало трагедией.

Тогда летчик совершил вынужденную посадку в кукурузном поле, при этом сохранив жизнь 226 пассажирам. Картина расскажет о молодости будущего героя, о том, как он, несмотря на проблемы со здоровьем, попал в летное училище.

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