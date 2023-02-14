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Культура

Премьера спектакля "Коралловый остров" состоялась в театре Наций в Москве

Премьера спектакля "Коралловый остров" состоялась в театре Наций в Москве

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В театре Наций прошла премьера спектакля по мотивам повести Роберта Баллантайна "Коралловый остров". Именно эта книга вдохновила Р. Л. Стивенсона на написание "Острова сокровищ".

По сюжету, двое подростков оказываются на необитаемом острове после кораблекрушения. В спектакле показана не просто робинзонада – режиссер Артем Терехин сделал постановку-размышление о человеческой природе. Молодые люди задаются серьезными вопросами: им надо решить для себя, на что они готовы ради жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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