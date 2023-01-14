Поклонники артистки Инны Чуриковой несут цветы в "Ленком"

"Ленком" отменил спектакли в день смерти и похорон народной артистки СССР Инны Чуриковой. Церемония прощания с ней пройдет в театре во вторник, 17 января. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

В фойе со стороны служебного входа в театр "Ленком" установили перевязанный траурной лентой черно-белый портрет артистки, перед ним зажгли поминальную свечу. Туда приносят цветы ее поклонники.

"Я была здесь видела спектакль с ее участием. Она мне очень нравится такая выдающиеся женщина, харизматичная, талантливая", – сообщила одна из поклонниц творчества Чуриковой.