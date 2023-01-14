14 января, 18:15Культура
Народный артист РФ Евгений Герасимов назвал смерть Инны Чуриковой "большой утратой"
Народный артист РФ Евгений Герасимов сообщил, что смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой является огромной утратой как для коллег и близких деятельницы искусства, так и для всего российского народа.
"Это большая утрата не только для друзей, коим я являлся, но и для коллег по родному театру "Ленком Марка Захарова". Это утрата для всех, кто хотя бы один раз видел Инну Чурикову в кино или в театре. Можно смело сказать, что ушла одна из величайших актрис нашего времени", – отметил Герасимов.
О смерти Чуриковой в субботу сообщил директора театра "Ленком" Марк Варшавер. Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет. Церемония прощания с ней состоится 17 января в "Ленкоме".