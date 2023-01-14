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14 января, 18:15

Культура

Народный артист РФ Евгений Герасимов назвал смерть Инны Чуриковой "большой утратой"

Народный артист РФ Евгений Герасимов назвал смерть Инны Чуриковой "большой утратой"

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Народный артист РФ Евгений Герасимов сообщил, что смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой является огромной утратой как для коллег и близких деятельницы искусства, так и для всего российского народа.

"Это большая утрата не только для друзей, коим я являлся, но и для коллег по родному театру "Ленком Марка Захарова". Это утрата для всех, кто хотя бы один раз видел Инну Чурикову в кино или в театре. Можно смело сказать, что ушла одна из величайших актрис нашего времени", – отметил Герасимов.

О смерти Чуриковой в субботу сообщил директора театра "Ленком" Марк Варшавер. Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет. Церемония прощания с ней состоится 17 января в "Ленкоме".

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