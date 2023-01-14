14 января, 17:15Культура
Театр "Ленком" отметил два спектакля в связи со смертью Чуриковой
В связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой театр "Ленком", где она выступала, отменил два спектакля, которые должны были состояться 14 и 17 января.
Деятельница искусства скончалась в возрасте 79 лет.
Церемония прощания с артисткой состоится во вторник, 17 января, на сцене "Ленкома". В тот же день пройдут ее похороны на Троекуровском кладбище.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Чуриковой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.