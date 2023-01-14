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14 января, 17:15

Культура

Театр "Ленком" отметил два спектакля в связи со смертью Чуриковой

Театр "Ленком" отметил два спектакля в связи со смертью Чуриковой

Новости часа: прощание с Инной Чуриковой пройдет 17 января

Актриса Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет

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В связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой театр "Ленком", где она выступала, отменил два спектакля, которые должны были состояться 14 и 17 января.

Деятельница искусства скончалась в возрасте 79 лет.

Церемония прощания с артисткой состоится во вторник, 17 января, на сцене "Ленкома". В тот же день пройдут ее похороны на Троекуровском кладбище.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Чуриковой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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