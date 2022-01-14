Режиссер Алла Сурикова рассказала о своем состоянии во время болезни COVID-19

81-летняя Алла Сурикова попала в больницу с коронавирусом. Ранее информационные агентства писали, что ее привезли на скорой с сильным кашлем, а состояние врачи, якобы, оценили как средне-тяжелое.

14 января Сурикова рассказала журналистам, что чувствует себя нормально. Причин для сильного беспокойства нет. Она действительно в больнице, а коронавирус у режиссера протекает в легкой форме. Заодно с лечением проведут диспансеризацию.

Алла Сурикова не только кинорежиссер, но и сценарист, а также она состоит в Союзе кинематографистов. В ее фильмографии такие картины как "Человек с бульвара Капуцинов", "Чокнутые", "Московские каникулы".

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