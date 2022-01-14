На Apple TV+ вышел фильм "Трагедия Макбета". Это экранизация известной трагедии писателя и первый фильм Джоэла Коэна, снятый без брата Итана Коэна.

Главные роли сыграли Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.