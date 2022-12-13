13 декабря, 17:45Культура
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" от 200 рублей
Билеты на балет "Щелкунчик" можно будет купить за 200 рублей. 13 декабря Большой театр запустил продажу билетов на спектакль по трем спецтарифам – "60+", "Молодежный" и "Социальная поддержка". Стоимость будет варьироваться от 200 до 1 000 рублей.
Продажи билетов по специальным тарифам пройдут в два этапа. Первый этап пройдет с 13 по 15 декабря и с 20 по 22 декабря. Второй этап будет организован на сайте театра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.