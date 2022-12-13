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13 декабря, 16:45

Культура

Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" по специальным тарифам

Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" по специальным тарифам

Большой театр запустил продажу билетов на спектакли по спецтарифам по 200 рублей

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по спецтарифам

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по трем спецтарифам

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Билеты на балет "Щелкунчик" можно будет купить за 200 рублей. 13 декабря Большой театр запустил продажу билетов на спектакль по трем спецтарифам – "60+", "Молодежный" и "Социальная поддержка". Стоимость будет варьироваться от 200 до 1 000 рублей.

Продажи билетов по специальным тарифам пройдут в два этапа. Первый этап будет с 13 по 15 декабря и с 20 по 22 декабря. Второй этап будет организован на сайте театра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Тем временем перекупщики продолжают торговать билетами. На праздничные сеансы – 29, 30 и 31 декабря – стоимость начинается от 100 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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