13 декабря, 16:45Культура
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" по специальным тарифам
Билеты на балет "Щелкунчик" можно будет купить за 200 рублей. 13 декабря Большой театр запустил продажу билетов на спектакль по трем спецтарифам – "60+", "Молодежный" и "Социальная поддержка". Стоимость будет варьироваться от 200 до 1 000 рублей.
Продажи билетов по специальным тарифам пройдут в два этапа. Первый этап будет с 13 по 15 декабря и с 20 по 22 декабря. Второй этап будет организован на сайте театра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Тем временем перекупщики продолжают торговать билетами. На праздничные сеансы – 29, 30 и 31 декабря – стоимость начинается от 100 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.