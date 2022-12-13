Большой театр запустил продажу билетов на спектакли по спецтарифам по 200 рублей

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по трем спецтарифам: "60+", "Молодежный" и "Социальная поддержка". Стоимость будет варьироваться от 200 до 1 000 рублей. В кассах театра сообщили, приобрести их можно на любой сеанс, где остались свободные места.

Продажи билетов по специальным тарифам пройдут в два этапа. Первый этап будет с 13 по 15 декабря и с 20 по 22 декабря. А второй этап будет организован на сайте театра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.