Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 декабря, 13:45

Культура

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по спецтарифам

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по спецтарифам

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по трем спецтарифам

"Вот это любовь": Эльза Леждей и Всеволод Сафонов

Новая медицинская драма "13-я клиническая" выйдет на онлайн-платформах на этой неделе

В столице прошел предпремьерный показ фильма "Непослушник-2"

Николай Цискаридзе​ рассказал о работе над балетом "Щелкунчик"

The City: киноновинки на стримингах на этой неделе

Как стать лучшим гидом России, рассказали на форуме "Наследие"

Писатель Евгений Водолазкин рассказал о новом романе на non/fictio№24

"Тайны нашей эстрады": "Погода в доме". Личный барометр Ларисы Долиной

13 декабря Большой театр запустил продажу билетов на спектакль по трем спецтарифам – "60+", "Молодежный" и "Социальная поддержка". Стоимость будет варьироваться от 200 до 1 000 рублей. В кассах театра сообщили, что приобрести их можно на любой сеанс, где остались свободные места.

Продажи билетов по специальным тарифам пройдут в два этапа. Первый этап будет с 13 по 15 декабря и с 20 по 22 декабря. Второй этап будет организован на сайте театра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика