12:45Культура
Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по трем спецтарифам
Билеты на балет "Щелкунчик" можно будет купить за 200 рублей. 13 декабря Большой театр запустил продажу билетов на спектакль по трем спецтарифам – "60+", "Молодежный" и "Социальная поддержка". Стоимость будет варьироваться от 200 до 1 000 рублей. В кассах театра сообщили, приобрести их можно на любой сеанс, где остались свободные места.
Тем временем перекупщики продолжают торговать билетами. На праздничные сеансы – 29, 30 и 31 декабря – стоимость начинается от 100 тысяч рублей.
На какие даты еще остались места? Какая особенность продажи билетов по спецтарифам? И возможно ли их переоформить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.