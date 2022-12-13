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Культура

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по трем спецтарифам

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по трем спецтарифам

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Билеты на балет "Щелкунчик" можно будет купить за 200 рублей. 13 декабря Большой театр запустил продажу билетов на спектакль по трем спецтарифам – "60+", "Молодежный" и "Социальная поддержка". Стоимость будет варьироваться от 200 до 1 000 рублей. В кассах театра сообщили, приобрести их можно на любой сеанс, где остались свободные места.

Тем временем перекупщики продолжают торговать билетами. На праздничные сеансы – 29, 30 и 31 декабря – стоимость начинается от 100 тысяч рублей.

На какие даты еще остались места? Какая особенность продажи билетов по спецтарифам? И возможно ли их переоформить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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