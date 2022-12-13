Новая медицинская драма "13-я клиническая" выйдет на онлайн-платформах на этой неделе. В центре сюжета – гениальный хирург Кирилл. Он узнает, что неизлечимо болен и в поисках лекарства попадает в необычную больницу. Врачи лечат людей не от ветрянки и гриппа, а борются со сверхъестественным.

Как прокомментировали кинокритики, сериал напоминает фильм "Константин" с Киану Ривзом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.