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Культура

Новая медицинская драма "13-я клиническая" выйдет на онлайн-платформах на этой неделе

Новая медицинская драма "13-я клиническая" выйдет на онлайн-платформах на этой неделе

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Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в прокат на текущей неделе

Новая медицинская драма "13-я клиническая" выйдет на онлайн-платформах на этой неделе. В центре сюжета – гениальный хирург Кирилл. Он узнает, что неизлечимо болен и в поисках лекарства попадает в необычную больницу. Врачи лечат людей не от ветрянки и гриппа, а борются со сверхъестественным.

Как прокомментировали кинокритики, сериал напоминает фильм "Константин" с Киану Ривзом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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