Первый за 40 лет альбом ABBA возглавил британский хит-парад. За неделю продано 204 тысячи копий пластинки "Вояж", и это рекорд. Мелодии, несмотря на то, что новые, звучат вполне узнаваемо.

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