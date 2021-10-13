Актер Уильям Шетнер отправится в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin

16:30
Актер Уильям Шетнер станет самым пожилым человеком, который отправится в космос. Вылет на суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin состоится в среду, 13 октября.
Старт был назначен на 12 октября, однако его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. В результате он состоится в среду в 14:00 по Гринвичу (17:00 по мск) с базы Blue Origin в Западном Техасе, пишет Raw Story. Туристический полет ракеты должен продлиться около 11 минут.
После вертикального разгона длительностью 110 секунд от ракеты-носителя отделится капсула, которая продолжит по инерции набирать высоту до примерно 110 километров – чуть выше Линии Кармана (условная граница между атмосферой Земли и космосом). На высшей точке полета капсула пробудет около трех минут, после чего пойдет на снижение и совершит самостоятельную парашютную посадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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