На ВДНХ во время реставрации нашли десятки артефактов

Более 20 важных находок сделали специалисты во время реставрации ВДНХ. Работы там ведут уже 7 лет. За это время удалось обнаружить то, что годами скрывалось под слоем штукатурки и отделки, которые закрывали уникальное оформление и задумки архитекторов.

В самом начале проведения работ в павильоне "Центральный" нашли закрытый фанерой горельеф скульптора Евгения Вучетича. Считалось, что он был утерян. Также среди находок – картины, фрагменты фресковой живописи, исторические подиумы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.