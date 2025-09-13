В "Коломенском" прошел фестиваль "Казачья станица Москва"

13 сентября музей-заповедник "Коломенское" превратился в казачью станицу. Здесь прошел масштабный фестиваль, посвященный российскому казачеству.

Гостей фестиваля ждали 12 тематических локаций. В течение дня на главной сцене выступали творческие коллективы и сольные исполнители со всей страны. Они представили богатую палитру казачьего песенного и танцевального искусства.

Визитной карточкой мероприятия стали площадки, где казаки демонстрировали свою доблесть и удаль. Наездники показывали мастерство джигитовки, а виртуозы фланкировки удивляли зрителей пируэтами с саблей и другим холодным оружием. Кроме того, в рамках фестиваля прошли всероссийские соревнования по рубке шашкой. Лучшие рубщики страны сразились в точности, скорости и мощности в индивидуальных и командных дисциплинах.

В локации "Казачье подворье" посетители могли в мельчайших деталях узнать о жизни и быте казаков. А для любителей рукоделия открылся ремесленный городок, где можно было приобрести традиционные изделия и поучаствовать в мастер-классах по кузнечному, гончарному делу, ткачеству и плетению из лозы.

С уникальной культурой и традициями казаков познакомилась и ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.