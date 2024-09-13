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13 сентября, 08:00

Культура

В Музее Москвы проходит ярмарка современного искусства

В Музее Москвы проходит ярмарка современного искусства

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С 12 по 15 сентября в первом корпусе Музея Москвы на Зубовском бульваре проходит ярмарка молодого современного искусства, спутник московской международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. В этом году впервые представлена секция дизайна под кураторством галереи Sample. Авторские предметы в секции независимых архитекторов и дизайнеров разместили на втором этаже первого корпуса Музея Москвы.

А в Басманном дворе в Москве жителей столицы ждет индийский маркет и фуд-корт Delhi базар. Он собирает поклонников индийской культуры и любителей оригинального шопинга. Гости мероприятия могут купить аутентичные индийские товары, побывать на кулинарных мастер-классах, занятиях духовными практиками и познакомиться с национальной кухней. Фестиваль можно посетить до 15 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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