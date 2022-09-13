Премьера спектакля "Этот ребенок" состоялась в Театре сатиры

В Театре сатиры – премьера спектакля "Этот ребенок" по пьесе современного французского драматурга Жоэля Помра. Постановка посвящена отношениям между родителями и детьми. Пьеса расскажет о тех ошибках, которые совершают взрослые.

Практически это энциклопедия родительских заблуждений, поделился режиссер спектакля. Девять эпизодов собраны в единую историю из жизни нескольких семей. Для режиссера важно подчеркнуть, что глухота по отношению друг к другу – это проблема не только "отцов и детей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.