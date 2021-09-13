Главную награду Венецианского кинофестиваля получила французская картина "Событие"

Главный приз Венецианского кинофестиваля достался картине "Событие" французского режиссера Одри Диван. Фильм сняли по одноименной истории писательницы Анни Эрно. Главную роль сыграла румынская актриса Анамария Вартоломей.

По словам кинокритика Егора Москвитина, многих удивило, что "Золотой лев" достался именно этой ленте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.