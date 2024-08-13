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13 августа, 17:00

Общество

"Сити": фильмы, которые покажут в кинотеатрах под открытым небом

"Сити": фильмы, которые покажут в кинотеатрах под открытым небом

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14 августа синоптики обещают хорошую погоду, а это отличный повод посетить кинотеатры под открытым небом. В "Москино Сокольники" состоится премьера французской эмоциональной драмы, снятой на реальных событиях, "Братья". Картина повествует о двух мальчиках, которых мама отдала в детский дом, но они сбежали оттуда и теперь пытаются выжить в лесу.

А сразу после "Братьев" там же, в "Москино Сокольники" – мультфильм "Мальчик и птица" от культового японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Картина взяла "Оскар" за лучший анимационный фильм в этом году. Режиссер говорит со зрителем о важных вещах, например о потере близких и о том, как важно сохранять и беречь этот мир.

Кинотеатры под открытым небом покажут не только премьеры, но и ретроспективы. В летнем кинотеатре в саду имени Баумана покажут легендарную комедию 1963 года "Три плюс два" Генриха Оганисяна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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