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13 августа, 08:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях Московской музейной недели за 13 августа

Москвичам рассказали о главных событиях Московской музейной недели за 13 августа

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В Москве продолжается Московская музейная неделя, которая продлится до 18 августа. Москвичам и гостям столицы предлагается посетить различные мероприятия и выставки.

Например, в Доме-музее Марины Цветаевой открылась выставка к 135-летию Анны Ахматовой, с которой они дружили более 20 лет, но встречались только дважды. На выставке "О себе – о вечном" можно будет увидеть черновики ее работ с пометками, а также личные письма от Марины Цветаевой.

А для любителей моды, стиля, fashion-индустрии и глянца в Мультимедиа Арт Музее проходит выставка "Коллекция фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды", вход бесплатный.

В парке Зарядье в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" будет проходить "Театральный марафон". Посетителей ждут мастер-классы, спектакли, читки и поэтические концерты. Открытие марафона 13 августа в 13:00, актеры театра имени Моссовета исполнят легендарные песни о Москве.

Подробнее об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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