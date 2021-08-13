Менеджер певицы МакSим рассказала, что ее выписали из больницы

Певицу Макsим выписали из больницы. Как рассказала менеджер артистки, она сама настояла на этом решении, очень хотела увидеть семью.

"Марину выписали сегодня, сегодня она настояла на этом, врачи сдались, потому что ей очень хочется домой. Это ее решение, очень хотела увидеть и обнять детей, потому что беспокоилась, что может этого не сделать", – сказала она.

Представитель MaкSим также уточнила, что всю необходимую помощь певица будет получать дома.

Певица была госпитализирована с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.