Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над ней

Отец согласился дать Бритни Спирс свободу. Джейми Спирс готов отказаться от опекунства над 39-летней дочерью. И даже уже обратился по этому поводу в суд.

По словам мистера Спирс, пойти на такой шаг его вынудила публичная война с Бритни. Он считает, что вся эта шумиха не идет на пользу певице. Сама Спирс и ее адвокат, с которым они добивались лишения опекунства, такому решению безусловно рады и полностью поддерживают.

Бритни Спирс попала под опеку в 2008 году, после того, как оказалась в психиатрической клинике и лишилась родительских прав на своих детей. А в этом июне певица впервые выступила в суде и попросила отправить отца в отставку.

По ее словам, никой заботы он не проявлял, а использовал певицу в целях обогащения. При этом давил на неё психологически и проявлял излишний контроль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.