Новости последнего часа: вход в "Царицыно" стал бесплатным в рамках городской акции

Вход в музей "Царицыно" 13 июля был бесплатным в рамках городской акции "Московская музейная неделя". Чтобы попасть на выставки, билет можно было взять на сайте либо в кассе.

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Минина и Пожарского вернули обратно на постамент. Об этом сообщили в пресс-службе Исторического музея. Фигуры покинули свое место полгода назад, после чего началась большая реставрация памятника.

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