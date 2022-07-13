До 17 июля москвичи смогут бесплатно посетить 39 музеев. Так, например, 14 июля можно будет попасть в музей Владимира Высоцкого, в Дарвиновский музей, а также в "Кусково".

В пятницу, 15 июля, у москвичей появится возможность посетить Пушкинский музей, а также культурный центр "Внуково".

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