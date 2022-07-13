Музей "Царицыно" 13 июля можно было посетить бесплатно в рамках городской акции "Московская музейная неделя".

Чтобы попасть на выставки, билет можно было приобрести на сайте либо в кассе. При этом желающих оказалось так много, что люди выстроились в очередь на улице. Стояли гости и под дождем.

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