15 июля выйдет спин-офф "Американской истории ужасов" от Райана Мерфи

15 июля выходят "Американские истории ужасов". Это спин-офф "Американской истории ужасов" от Райана Мерфи.

Оригинальный сериал вышел в 2011 году. Первый сезон поведал о семье, переехавшей в дом со скверным анамнезом, действие второго разворачивалось в психбольнице для преступников. Третий был о школе юных ведьм, а четвертый представлял собою настоящее фрик-шоу с сиамскими близнецами и атмосферой полного безумия.

Каждый новый сезон был отдельной историей. При этом менялись герои, но не актеры. Солировала всегда Джессика Лэнг. К девятому сезону из стартового каста не осталось почти никого.

Теперь создатели готовят к выходу десятый и параллельно выпускают спин-офф. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.