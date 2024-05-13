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13 мая, 23:55

Культура

Новости часа: в Москве проведут экскурсии по 70 обновленным памятникам архитектуры

Новости часа: в Москве проведут экскурсии по 70 обновленным памятникам архитектуры

Новости часа: Собянин пригласил посетить отреставрированные памятники архитектуры в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 70 отреставрированных объектов в Москве смогут посетить участники Дней исторического и культурного наследия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С начала реализации программы реновации современные квартиры во всех округах столицы получили около 150 тысяч москвичей. Об этом заявил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

С 20 мая в столице начнутся плановые отключения горячей воды. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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