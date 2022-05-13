Здания Третьяковской галереи в Москве временно закрыты для посетителей

Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке и Новую Третьяковку на Крымском Валу закрыли для посетителей по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте музея.

Предположительно, музеи станут доступны после 14:00. Посетителям принесли извинения за предоставленные неудобства.

До этого СМИ сообщили об эвакуации посетителей музея и о приезде на место сотрудников МЧС и полиции. Официального комментария от учреждения по данному вопросу не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.