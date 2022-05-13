Свыше 230 мероприятий пройдут в столице в рамках акции "Ночь в музее"

Более 230 мероприятий пройдут в Москве во время акции "Ночь в музее" 21 мая. Участников ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, экскурсии, лекции по истории и искусству. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Большая часть мероприятий пройдет с 19:00 до полуночи. Свои программы подготовили более 110 площадок – музеи, усадьбы и культурные центры Москвы. Чтобы бесплатно попасть на "Ночь музеев", нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции. Там же есть полное расписание всех мероприятий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

