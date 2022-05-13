Телеканал Москва 24 рассказал, какие фильмы можно посмотреть в свободное время

В повторный прокат вышла лента "Молодость" Паоло Соррентино. В фильме снялись Майкл Кейн и Харви Кейтль.

"Молодость" – это история о двух пожилых мужчинах. Один из них является гениальным композитором, а второй – знаменитым режиссером. Они устали от жизни и отдыхают в роскошном спа-отеле у подножья Альпийских гор. Рассуждают о прошлом, наблюдают за молодыми девушками в бассейне и ждут неизбежного конца.

При этом один отказался выступать перед английской королевой, а второй все еще пишет сценарий для своего последнего фильма, который поставит точку в его карьере.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

