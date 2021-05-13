Новости России: концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге отменили

Концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге отменили. Как сообщили в Общественной палате, об этом попросили родительские организации. Они направили организаторам концерта и властям города много обращений. Родителей беспокоит возможная пропаганда наркотиков, которую видят в его песнях. Ранее в отношении рэпера возбудили административное дело. Организаторы же концерта заявили, что мероприятие не отменяется, а переносится из-за коронавирусных ограничений.

Хабаровский край тонет. Там зафиксировали самое крупное наводнение с 2013 года. Амур вышел из берегов и затопил несколько поселений. В Николаевском районе уже объявили режим ЧС. Пробраться к Большой земле там сейчас можно только по воздуху или вплавь. Как сообщили в МЧС, спасатели дежурят круглосуточно, они привозят жителям питьевую воду. Власти обещают выплатить всем пострадавшим по 10 тысяч рублей, в случае полной потери имущества – по 100 тысяч.

В Тольятти на Ленинском проспекте прорвало трубу. Там прямо из-под земли забил гейзер высотой несколько метров. В результате на проспекте повредило несколько припаркованных рядом автомобилей. Уточняется, что ЧП произошло во время плановых технических работ в районе.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурге в поселке Шушары торжественно открыли памятник затору. Жители отмечают почти юбилей – ровно 6 лет, как чиновники обещают расширить дорогу на въезде в поселок. Сейчас на улице Пушкинской по одной полосе в каждую сторону. Весь поток машин сливается в одну воронку. Местные устали жаловаться и решили действовать искусством. Они изобразили сотни машин – легковушек, пожарных, скорых. У каждой из окна торчит табличка с претензией: "Одни обещания" или "Где реконструкция Пушкинской".

Жители Якутии не боятся не только ходить по тонкому льду, но и ездить. Они решили отбуксировать грузовик по замерзшему водоему. На кадрах видно, как внедорожник разгоняется, выезжает на лед и тянет за собой на тросе другую машину. Лед под грузовиком начинает проламываться. Тяжелое авто быстро уходит под воду. Водитель в последнюю минуту успел выбраться на свободу. Он отполз от машины и на корточках стал двигаться обратно к берегу.