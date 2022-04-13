Театр Олега Табакова впервые в России представит спектакль Ripcord

Впервые в России Театр Олега Табакова представляет спектакль по комедии Дэвида Линдси-Эбера Ripcord. В русской версии постановка называется "Схватка", где поле битвы – комната в доме престарелых.

Главные героини – жизнерадостная старушка Мэрилин и злая Абби. Главная причина их вражды заключается в радикальном несходстве характеров. В ход идут жестокие розыгрыши.

Режиссер спектакля – Владимир Машков, с этой постановкой он шел на двойной риск. Во-первых, это неизвестная в России пьеса. Во-вторых, возрастные роли Машков отдал актрисам, которые в два раза моложе своих героинь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.