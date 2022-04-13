Премьеру спектакля "Арбенин. Маскарад без слов" покажут в Театре Сатиры

Театр Сатиры приглашает на большую премьеру, там покажут спектакль "Арбенин. Маскарад без слов". Это постановка режиссера и хореографа Сергея Землянского и первая работа объединенного театра. Основой послужил "Маскарад" Лермонтова, однако трактовка пьесы будет довольно своеобразная.

Это спектакль в уникальном жанре wordless-drama – то есть знаменитую историю зрителю расскажут не словами, а при помощи пластики. Главную роль там исполнит Максим Аверин, причем в своего персонажа он перевоплощается не впервые. И, по словам актера, он давно ждал такой возможности.

Премьера спектакля "Арбенин. Маскарад без слов" намечена на 21 апреля. Увидеть постановку можно на основной сцене Театра Сатиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.