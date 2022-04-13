В РФ вернулись предметы искусства, которые на момент введения санкций оказались за рубежом

В Россию возвращаются предметы искусства, которые на момент введения санкций оказались за границей. С партией картин ранее возникли проблемы на таможне.

Европейцы долго выясняли, подпадают ли они под ограничения или нет. В итоге музеи все же дождались своих экспонатов, но пока еще не всех. Кроме того, до сих пор непонятно, вернут ли предметы искусства частным коллекционерам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.