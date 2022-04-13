В прокат вышло сразу несколько киноновинок

В прокат вышла драма "Закат" с Тимом Ротом. Рот вместе с Шарлоттой Генсбур играют родных брата и сестру.

По сюжету, Нил и Элис – наследники многомиллиардного состояния – приезжают отдохнуть в Мексику. Селятся в роскошном отеле, дни напролет валяются в шезлонгах и потягивают коктейли. Внезапно умирает их мать, и надо срочно лететь на похороны. В аэропорту Нил делает вид, будто потерял паспорт, поэтому домой в Лондон отправляется только Элис. Нил же селится в дешевой гостинице в Акапулько, заводит роман с местной продавщицей и ведрами пьет пиво на городском пляже. И кажется, что от такого досуга его не смогут отвлечь даже выстрелы, которые раздаются поблизости.

Также в прокат вышел фильм "Дьяволик", снятый по суперпопулярным в Европе итальянским комиксам сестер Джуссани 60-х годов. Главный герой – профессиональный вор по прозвищу Дьяволик. Он охотится за драгоценностями и обводит вокруг пальца всех полицейских. По сюжету, в город приезжает богатая наследница леди Кант. Дьяволик хочет украсть у нее дорогущий бриллиант, но влюбляется, а потом делает ее своей сообщницей.

Еще одна премьера этой недели – аниме "Красавица и дракон" от именитого японского режиссера Мамору Хосода. Речь пойдет о старшекласснице Сюдзу, которая живет в двух параллельных реальностях: обычной и виртуальной. В первой она незаметная, тихая девчонка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни. В виртуальной – знаменитая певица Белль с миллионами поклонников. Здесь же появляется пользователь в виде дракона. С ним Сюдзу отправляется в путешествие, чтобы обрести уверенность и смелость, а потом найти и любовь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.