В прокат вышло сразу несколько киноновинок

13 апреля, 11:00
В прокат вышла драма "Закат" с Тимом Ротом. Рот вместе с Шарлоттой Генсбур играют родных брата и сестру.
По сюжету, Нил и Элис – наследники многомиллиардного состояния – приезжают отдохнуть в Мексику. Селятся в роскошном отеле, дни напролет валяются в шезлонгах и потягивают коктейли. Внезапно умирает их мать, и надо срочно лететь на похороны. В аэропорту Нил делает вид, будто потерял паспорт, поэтому домой в Лондон отправляется только Элис. Нил же селится в дешевой гостинице в Акапулько, заводит роман с местной продавщицей и ведрами пьет пиво на городском пляже. И кажется, что от такого досуга его не смогут отвлечь даже выстрелы, которые раздаются поблизости.
Также в прокат вышел фильм "Дьяволик", снятый по суперпопулярным в Европе итальянским комиксам сестер Джуссани 60-х годов. Главный герой – профессиональный вор по прозвищу Дьяволик. Он охотится за драгоценностями и обводит вокруг пальца всех полицейских. По сюжету, в город приезжает богатая наследница леди Кант. Дьяволик хочет украсть у нее дорогущий бриллиант, но влюбляется, а потом делает ее своей сообщницей.
Еще одна премьера этой недели – аниме "Красавица и дракон" от именитого японского режиссера Мамору Хосода. Речь пойдет о старшекласснице Сюдзу, которая живет в двух параллельных реальностях: обычной и виртуальной. В первой она незаметная, тихая девчонка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни. В виртуальной – знаменитая певица Белль с миллионами поклонников. Здесь же появляется пользователь в виде дракона. С ним Сюдзу отправляется в путешествие, чтобы обрести уверенность и смелость, а потом найти и любовь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: