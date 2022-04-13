Задержанные финской таможней предметы искусства вернулись в Санкт-Петербург

Задержанные финской таможней предметы искусства вернулись в Павловский дворец в Санкт-Петербург. Их доставили в целости и сохранности.

Все 14 объектов уже заняли свои привычные места в экспозиции. Картины, скульптуры, статуэтки были на выставке в Италии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.