Народный артист РФ Владимир Стеклов рассказал о своих любимых местах в Москве

Народный артист России, актер и художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов рассказал, в каких местах гуляет чаще всего. Одними из его любимых мест являются Патриаршие пруды и уголки "булгаковской Москвы".

Кроме того, артист признался, что его внук сыграл Ивана Николаевича Бездомного в недавно вышедшем в прокат фильме "Мастер и Маргарита". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.