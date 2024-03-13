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13 марта, 18:00

Культура

Народный артист РФ Владимир Стеклов рассказал о своих любимых местах в Москве

Народный артист РФ Владимир Стеклов рассказал о своих любимых местах в Москве

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Народный артист России, актер и художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов рассказал, в каких местах гуляет чаще всего. Одними из его любимых мест являются Патриаршие пруды и уголки "булгаковской Москвы".

Кроме того, артист признался, что его внук сыграл Ивана Николаевича Бездомного в недавно вышедшем в прокат фильме "Мастер и Маргарита". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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