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13 марта, 08:20

Культура

"Звезды советского экрана": Евгений Урбанский

"Звезды советского экрана": Евгений Урбанский

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Декабрь 1959 года. На обложке свежего выпуска журнала "Советский экран" – главный "коммунист" отечественного кино Евгений Урбанский.

"Высокий, мускулистый, с копной кудрявых волос и широкой белозубой улыбкой. Он был похож на шахтеров, которых изображали на советских плакатах о светлом коммунистическом будущем", – так отзывались о своем однокурснике его товарищи-актеры.

Почему первой жене Евгения Урбанского не понравился фильм "Коммунист"? Как Урбанский заставил плакать Джульетту Мазину? Какое прозвище он дал Иннокентию Смоктуновскому? Почему не разрешил своей жене сниматься у Андрея Тарковского? Как фильм "Большая руда" до деталей предсказал смерть актера? И были ли у Урбанского предчувствия скорой гибели? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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