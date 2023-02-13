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Культура

В России состоится премьера сериала "Антология русского хоррора: Красный состав"

В России состоится премьера сериала "Антология русского хоррора: Красный состав"

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На этой неделе для любителей фильмов ужасов состоится мультипликационная премьера сериала "Антология русского хоррора: Красный состав". Сериал составлен по мотивам рассказов русских классиков.

Каждая серия – это отдельная история. Авторы постарались сделать их в разной стилистике. Например "Лесной царь" Василия Жуковского будет в стиле киберпанк. А "Семью вурдалака" Алексея Толстого оформили в жанре комедии. Всего планируется шесть историй по 20 минут каждая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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