В России состоится премьера сериала "Антология русского хоррора: Красный состав"

На этой неделе для любителей фильмов ужасов состоится мультипликационная премьера сериала "Антология русского хоррора: Красный состав". Сериал составлен по мотивам рассказов русских классиков.

Каждая серия – это отдельная история. Авторы постарались сделать их в разной стилистике. Например "Лесной царь" Василия Жуковского будет в стиле киберпанк. А "Семью вурдалака" Алексея Толстого оформили в жанре комедии. Всего планируется шесть историй по 20 минут каждая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.