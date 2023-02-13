08:00Культура
В России состоится премьера сериала "Антология русского хоррора: Красный состав"
На этой неделе для любителей фильмов ужасов состоится мультипликационная премьера сериала "Антология русского хоррора: Красный состав". Сериал составлен по мотивам рассказов русских классиков.
Каждая серия – это отдельная история. Авторы постарались сделать их в разной стилистике. Например "Лесной царь" Василия Жуковского будет в стиле киберпанк. А "Семью вурдалака" Алексея Толстого оформили в жанре комедии. Всего планируется шесть историй по 20 минут каждая.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.