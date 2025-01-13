Новости часа: инвестор восстановит уникальное здание "Изба на Масловке"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальное здание "Изба на Масловке" восстановит инвестор, сообщили в департаменте городского имущества.

Педагогов столичных школ приглашают принять участие в обучающей программе для добровольцев, рассказали в пресс-службе ресурсного центра "Мосволонтер".

Расписание ряда пригородных поездов изменится с 14 по 31 января, заявили в МЖД.