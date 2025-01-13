"Культура за 100 секунд": выставка о космосе проходит в Москве

В пространстве Artplay проходит выставка "Космос. Любовь", посвященная 60-летию выхода человека в открытый космос. Мультимедийная экспозиция включает три сюжета о представлениях человека о вселенной, утопических идеях переселения на Марс и современных технологиях освоения космоса.

Тем временем в цирке Никулина на Цветном бульваре проходит шоу "12 месяцев" по классической сказке. На сцене выступают акробаты, гимнасты, жонглеры и дрессированные животные.

Кроме того, в кинотеатрах можно посмотреть мелодраму "Расскажи мне кино". Это романтическая история о девушке, которая раскрывает талант пересказывать истории.

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